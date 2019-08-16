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haberimizde! En güzel resimli Cuma mesajları, duaları ve sözleri ile !

Yeni yayınlandı! Müslümanların bayramı olan yeni bir Cuma gününe ulaştık. Bugün de vatandaşlar sevdiklerine göndermek için resimli Cuma mesajları araştırıyorlar. Bugüne özel kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için haberimizde derledik. Buradan seçeceğiniz görselleri , ve MMS yolu ile yakınlarınıza gönderebilirsiniz. İşte en güzel ve yeni resimli Cuma mesajları... !

Giriş Tarihi: 16.8.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 09:08
Resimli Cuma mesajları haberimizde! En güzel resimli Cuma mesajları, duaları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Yeni resimli Cuma mesajları burada! Bugün haftanın son iş günü olmanın yanı sıra mübarek Cuma günü! İslam alemi, bugün Cuma namazı için camileri dolduracak ve ellerini semaya kaldıracak. İbadetlerin yanında insanlar sevdiklerinin hatırını sormak ve onların Cuma gününü tebrik etmek için resimli Cuma mesajları araştırması yapıyorlar. Haberimizde ilerleyerek en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilir ve beğendiğiniz mesajları yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ! İŞTE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI

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Resimli Cuma mesajları haberimizde! En güzel resimli Cuma mesajları, duaları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
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