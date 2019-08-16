Sevgilisini başkasıyla görünce dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da, birkaç gün önce 27 yaşındaki sevgilisi Muhammet Gürsoy (27) ile tartışan Merve Kotan (19), önceki akşam Ekim Türkmen (20) ile bir bara giderek, alkol alıp eğlenmeye başladı. İkiliyi barda gören Gürsoy'un bir arkadaşı, telefon edip durumu bildirdi. Silahını alarak bara giden Muhammet Gürsoy, sevgilisinin Türkmen'le içki içip dans ettiğini görünce çılgına döndü.Sevgilisi ve arkadaşının yanına giderek tartışan Gürsoy, bar sahiplerinin müdahalesiyle dışarıya çıkarak beklemeye başladı. Merve Kotan ve Ekim Türkmen de bir süre sonra dışarıya çıktı. Silahını çeken Muhammet Gürsoy, önce havaya ateş açtı. Bunun üzerine iki genç, barın yanındaki Nevzat Biçer Parkı'na kaçtı. Öfkeden gözü dönen çılgın aşık, parkın içinde korkudan çığlık atmaya başlayan sevgilisi Merve Kotan'ı başından tek kurşunla, Ekim Türkmen'i ise göğsünden 2 kurşunla vurup kaçtı.Olayı gören vatandaşların ihbarıyla parka gelen polisler ve sağlık ekipleri, iki gencin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis, Muhammet Gürsoy'u, cinayeti işlendiği yerin iki sokak ilerisinde aracında yakaladı. Polis, araçta yaptığı araştırmada cinayetin işlendiği silahı da buldu. Savcının yaptığı incelemenin ardından iki gencin cesetleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.