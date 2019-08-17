Aydos’ta dehşet

İstanbul Sultanbeyli'de akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. Konuşma ve işitme engelli 21 yaşındaki Abdulkadir Elgeni'nin geçtiğimiz hafta kaybolması üzerine soruşturma açıldı. Elgeni'nin ailesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Polis, Elgeni'yi arama çalışmalarını sürdürürken, Aydos Ormanı'nda bıçaklanmış, boğazı kesilmiş ve yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu tespit edildi. Elgeni'nin son olarak biri kız iki kişiyle birlikte gezdiği belirlendi. İddialara göre; Elgeni'nin kendisi gibi konuşma ve işitme engelli iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü tespit edildi. U.K. isimli şüpheli İstanbul'da, D.B. isimli kız şüpheli ise olaydan sonra kaçtığı Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen iki şüphelinin ifadeleri işaret diliyle alındı ve iddialara göre arkadaş olan iki şüpheli vahşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



'EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER'

Acılı baba Necmettin Elgeni, "Oğluma bunları yapanların Allah belasını versin. Gereken cezayı versinler. Benim çocuğum engelli, kimseye zararı yoktu. Şaştık kaldık. Devletimize güveniyoruz, inşallah en ağır cezayı alırlar" dedi. Akrabası Remzi Elgeni ise, "Arife günü kayboldu. Haber alamadık. Vahşice katledilmiş. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Kendisi engelli, yapan da arkadaşlarıymış. Bayram günü cenazesi bulundu. Ormanda hem bıçaklamışlar hem de yakmışlar" diye konuştu.