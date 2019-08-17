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Dalıştan dönerken farkettiler... Altgeçitte mahsur kalan araçları onlar kurtardı!

’da yoğun nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 16:34
Dalıştan dönerken farkettiler... Altgeçitte mahsur kalan araçları onlar kurtardı!

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı'dan Bakırköy'e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı.

İstanbul Yenikapı'da altgeçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı

Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı.

Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.

Dalıştan dönerken farkettiler... Altgeçitte mahsur kalan araçları onlar kurtardı!

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Dalıştan dönerken farkettiler... Altgeçitte mahsur kalan araçları onlar kurtardı!
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