Evdeki pazarlık baskına dönüştü!

Operasyon, Bağcılar'da düzenlendi. 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, adresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçen İstanbul Polisi söz konusu adrese gitti. Adres ilk olarak fiziki takibe alındı. Adrese sözde uyuşturucu madde satın almak için giren bir sivil polis, istihbaratın doğru olduğu bilgisini meslektaşlarına verince adrese gece saat 00.20 sıralarında şok baskın yapıldı.

Mahsun Ç. isimli uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapılan adreste bir kilogram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirildi. Adreste ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 675 lira para da bulundu. Mahsun Ç. isimli şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.