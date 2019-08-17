Hacılar hicretin kutlu durağında

Hac görevini tamamlayan hacılar Mekke'den hicrete kucak açan ve Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine'ye ulaştı. Türkiye'ye ilk dönecek kafile ise dün gece yola çıktı Türkiye'den hac farizasını yapmak için ilk olarak Hz. Muhammed ve birçok ashabının medfun olduğu Medine'ye gelen hacılar, başta Ravza-i Mutahhara ve Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi, Mescid-i Kıbleteyn, Kuba ve Cuma Mescidi olmak üzere, binlerce sahabenin kabrinin bulunduğu Cennetü'l-Baki ve Uhud Şehitliği gibi kutsal mekanları ziyaret ettiler, ardından Arafat vakfesi ve diğer görevleri yerine getirmek üzere Mekke'ye geçtiler. İlk olarak Mekke'ye gelen hacılar ise, burada görevlerini tamamlamanın ardından Medine-i Münevvere'ye geçmeye başladı. Hacılar, burada Ravza-i Mutahhara ve Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi başta olmak üzere bir çok mescidi ve kutsal mekanı ziyaret edecekler.



YURDA DÖNÜŞLER BAŞLADI

TÜRKIYE'DEN ilk olarak Medine'ye gelip buradaki ziyaretlerini ve Mekke'deki görevlerini yerine getiren hacılar ise, yurda gelmeye başladı. Kutsal topraklarda ilk olarak İstanbul 19. Kafile dün gece Cidde üzerinden yola çıktı. Kocaeli 6. Kafile'nin 4 Eylül 2019'da Cidde üzerinden yurda dönmesiyle Mekke'de Türk hacı kalmayacak. Medine'den ise ilk olarak yarın İstanbul 18. Kafile yurda dönmek için yola çıkacak. Medine'den son olarak 14 Eylül 2019'da Ankara 26. Kafile'nin Türkiye'ye dönmesi ile Türk hacıların tamamı kutsal topraklardan ayrılmış olacak.

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