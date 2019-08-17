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İçinde ukde kaldı ‘sahte bekçi’ oldu

’da girdiği bekçilik sınavını kazanamayan Baran Y., aracında giydiği bekçi üniformasıyla yakalandı. İfadesinde ise “İçimde ukde kaldı” diyerek kendisini savundu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
İçinde ukde kaldı ‘sahte bekçi’ oldu
Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Baran Y.', bindiği araçta 'gece bekçisi' üniforması ile yakalandı. Polisin rutin denetimi sırasında şüpheli davranışlar göstermesi ardından kimlik bilgilerini doğrulayamayan Baran Y.'nin sahte bekçi olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah, cop ve kelepçe çıktı. Baran Y.'nin ,'nin yanında bulunan ve üzerinden kurusıkı tabanca çıkan kuzeni Onur A. da (18) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Baran Y., "Bekçiliği çok seviyorum. Bekçi olabilmek için sınava girdim ve kendime de bekçi üniforması aldım, ancak sınavı kazanamayınca üniformayı giymek nasip olmadı" dedi. Sahte bekçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İçinde ukde kaldı ‘sahte bekçi’ oldu
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