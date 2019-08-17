İçinde ukde kaldı ‘sahte bekçi’ oldu

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Adananın Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana gelen olayda 22 yaşındaki Baran Y.', bindiği araçta 'gece bekçisi' üniforması ile yakalandı. Polisin rutin denetimi sırasında şüpheli davranışlar göstermesi ardından kimlik bilgilerini doğrulayamayan Baran Y.'nin sahte bekçi olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah, cop ve kelepçe çıktı. Baran Y.'nin ,'nin yanında bulunan ve üzerinden kurusıkı tabanca çıkan kuzeni Onur A. da (18) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Baran Y., "Bekçiliği çok seviyorum. Bekçi olabilmek için sınava girdim ve kendime de bekçi üniforması aldım, ancak sınavı kazanamayınca üniformayı giymek nasip olmadı" dedi. Sahte bekçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.