Kazalara 10 kurban

Yurt genelinde yaşanan trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti. Osmaniye'deki baba evine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel'in kullandığı otomobilin sulama kanalına düştü. Olayda Sözleşmeli Er Ali Üstünel ve kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu'nun (24) hayatını kaybetti. Canlıoğlu'nun cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu.



Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, devrildi. Kazada sürücü Turgay Çağdaş ile eşi Emine Berk Çağdaş yaşamını yitirdi.

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında Yaralılardan O.T.(19), ile H.Y. (46), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Aksaray, Edirne İpsala, Samsun Çarşamba ve Aydın Çine'de yaşanan kazalarda ise 4 kişi yaşamını yetirdi.

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