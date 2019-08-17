Kırmızı kinoanın sağlığa faydaları

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Son yıllarda sık sık adını duyduğumuz tahıl ürünlerine benzetilen fakat farklı bir yapıya sahip olan kinoa, sağlık açısından oldukça faydalı. Healthyline sitesinde yer alan haberde, 5 bin yıldır tüketilen ancak son zamanlarda popüler olan kırmızı kinaonın sağlığa olan 5 faydasına yer verildi. Kırmızı kinoa, barındırdığı zengin antioksidanlar sayesinde, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve minarellerin yanı sıra tam bir lif kaynağı olan kinoa, bağırsakları çalıştırarak boşaltım sağlığını destekliyor. Doygunluk veren bu tohumlar ayrıca, kişinin tok kalmasını sağlayarak fazla yemek yenmesini engelliyor, böylece obezite riskini azaltıyor. Buğday ve arpa gibi geleneksel besinlerde bulunan gluten maddesi içermeyen kırmızı kiona, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan bireyler içinde oldukça iyi bir alternatif.