O doktor hastane listesinde yok

İstanbul'da ünlü bir özel hastane zincirinin Halkalı'daki merkezinde 8 aylık Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili tüm resmi kurumlar harekete geçti. Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı, bebeğe verilen ilaçlar uygulanan tedaviyle iligili tüm belgeleri aldı. Özel hastanenin internet sitesinde Ali Emir'e ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olduğu iddia edilen yabancı uyruklu "Ramima" adlı doktorun isminin bulunmaması dikkat çekti.



'BAŞKALARI YANMASIN'

Anne Sema Şahin, "Şahitlerimiz var. Çocuğumun renginin sarardığını görüp, hemşirelere söylüyorum. Benim kimse ciddiye almadı. 1 saatte 15 kez altını değiştirdim. Sürekli küçük tuvaletini yapıyordu oğlum. Halkalı Karakolu'na önceki akşam gidip tüm bildiklerimizi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı anlattım. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Benim yaşadıklarımı gören bazı aileler telefonlarını vererek, 'şahit oluruz' dediler. Tüm yaşadıklarım ortada. Kamera kayıtlarından da ortaya çıkar. Asıl doktorumuza durumu bildiriyorum. Bize 6 saat sonra döndü. Resmen oğlumu öldürdüler" şeklinde konuştu. Anne Sema Şahin'in özel sağlık sigortası olduğu ve doktorunun bulunduğu Halkalı'daki hastane yetkilileri, "Olay yargıya intikal etti. Sonucu bekleyeceğiz" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.





'OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER'

Hastanede uygulanan tedavi ve ihmaller zincirini bir dilekçeyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiren baba Emir Şahin, "Eşimle birlikte önceki gün karakola gidip ifade verdik. Büyük bir sorumsuzluk ve ihmal yapılmıştır hastanede. Hastaneye güle oynaya gittik. Basit bir öksürük, ateş vardı. Oğlumun doktoru yazdığım mesaja tam 6 saat sonra cevap verdi. Onun yerine hastanede o gece görevli yabancı uyruklu paralı doktor Ramima hanımın da hastane kayıtlarında olmadığını gördük. Hastanenin doktorları bölümüne baktığımızda böyle bir doktorun resmi kayıtlarda olmadığı açık. Resmen oğlumu öldürdüler. Adalet önünde her türlü hesabımı soracağım" dedi.