Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı

’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı

Polisi arayıp oğluyla kavga ettiğini söyleyen kadın oğlunun edeceğini belirterek yardım istedi. Hemen harekete geçen polisler, 3 katlı binanın birinci ve ikinci katında arama yaptıktan sonra üçüncü kata çıktıklarında Erdal Ö. isimli şahsı merdiven boşluğunda asılı olarak buldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 19:47
Samsun’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu ile kavga ettiğini söyleyen kadın telefonla polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede giden Hasan Basri Mevlütoğlu, Ali Cemal Havalıoğlu ve Özcan Yüce isimli polis memurları evin önünde kadınla görüştü.

Yaptıkları görüşmede kadının oğlunun intihar edebileceğini söylemesi üzerine 3 katlı binanın birinci ve ikinci katında arama yapan polis ekipleri üçüncü kata çıktıklarında Erdal Ö. isimli şahsı merdiven boşluğunda asılı olarak buldu.

Önce nabzını kontrol eden polis memurları ipi keserek şahsı yere indirerek 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Erdal Ö.'nün daha önce de 3 sefer intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’un Alaçam ilçesinde kendini iple asan şahsı polisler son anda kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN