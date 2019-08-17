Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Ağustos

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları pek çok şans oyunu sever tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmamasından dolayı 10 milyonu aşan büyük ikramiye tutarı bu haftaki çekilişe olan ilgiyi daha da arttırdı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar neler? MPİ Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 17 Ağustos

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 17 AĞUSTOS

Sayısal Loto'nun bu haftaki kazandıran numaralarına haberimizin içeriğinden ulaşabilir, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…