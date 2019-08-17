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Sernlemek için girdiği 'nde kayboldu!

'ta uyruklu olduğu belirlenen adında bir vatandaş, serinlemek için girdiği 'nde kayboldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 09:09
Sernlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu!

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Hikmet Hamit (25), serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu.



Akşam saatlerinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu mesire alanı mevkiinden Ceyhan Nehri'ne giren Hikmet Hamit, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hikmet Bulut'u bulmak için çalışma başlattı, ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yarın sabah devam etmek üzere çalışmalara ara verdi.

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Sernlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu!
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