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'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

'ın Tuşba ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 19:26
Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde, iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.
Olay, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İki ailenin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Emre Yücebaş yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma da kavganın çıktığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Van'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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