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Babasını öldürüp gömmüş

Konya’da 44 gündür kayıp olan C.’yi (55), oğlu C.’nin (19) tüfekle öldürüp, yaylaya gömdüğü ortaya çıkt

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Babasını öldürüp gömmüş
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz 13 Temmuz günü Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir otomobil buldu. Aracın Mersin'in Silifke ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C. olduğu tespit edildi. Hacı C.'nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.'ye ait cep telefonu bulundu. Özel ekip kurudu. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.'nin oğlu Yusuf C'yi (19) önceki gün gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylası'na gömdüğünü itiraf etti.
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Babasını öldürüp gömmüş
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