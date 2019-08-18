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ürünler indirim listesi yayında! BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?

ürünler kataloğu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. Her hafta tüketicisinin yoğun ilgisini gören BİM kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsat ürünleri yer alıyor. aktüel indirim kataloğunda başta olmak üzere dev fırsat indirimleri yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencilerin dikkatini çeken indirim listesinin fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte 23 Ağustos kataloğu indirim listesi…

Giriş Tarihi: 18.8.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 16:18
BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim listesi yayında! BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?

Yeni haftaya ilişkin ürünler indirim kataloğu raflardaki yerini almaya başlıyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri yine BİM markette yoğun ilgi görmeye başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala dev fırsat indirimi yaşanırken, çeyiz yapacaklar için de beyaz eşyada kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Katalogda yer alan indirimlerde şekilli oyun hamuru, Barbie lisanslı duvar saati, Abaküslü lisanslı yazı tahtası, dev yumurta, 4'lü oyun hamuru dikkat çekiyor. Peki BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (23 AĞUSTOS 2019)

indirim listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun talep görüyor. 23 Ağustos Cuma BİM kataloğundaki fırsatlara haberimizin devamından bakabilir, fiyat bilgisine erişebilirsiniz.

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BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim listesi yayında! BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimli?
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