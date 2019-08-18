‘Edepsiz’e Yargıtay ayarı

BUGÜN NELER OLDU

Yargıtay18. Ceza Dairesi, "edepsizler" sözünü kullanan kişiye "hakaret" suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu. Düzce'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "edepsizler" sözünü kullandı. Şikâyet üzerine açılan davada mahkeme, "edepsizler" kelimesini hakaret kabul ederek sanığı cezalandırdı. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'ne geldi. Yerel mahkemenin kararını bozan daire, "edepsizler" sözünün hakaret olmadığına hükmetti. Daire, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesini bozma nedeni saydı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi"nin kararında, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edildi. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığının, bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebildiği belirtilen kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı.