Elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı!

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. On binlerce vatandaşlar BEDAŞ'ın resmi sitesinde elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçelere bakmaya başladı. BEDAŞ, vatandaşları elektrik kesintisi programı konusunda uyardı. Peki 18 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTİRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 AĞUSTOS 2019

18 Ağustos 2019 BEDAŞ Pazar günü planlı kesinti programı

– MEŞRUTİYET Mh., VALİ KONAĞI Cd., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., HACI MANSUR Sk., KODAMAN Sk., AKKİRMAN Sk., TEŞVİKİYE Mh., HACI EMİN EFENDİ Sk., VALİ KONAĞI Cd., GÜZEL BAHÇE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26607-3033)

– HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., ATLAS Sk., TUĞ Sk., VAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26600-9212 T.M.)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul'un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul'un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.