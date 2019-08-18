Geçitler kapandı, trafik durdu İstanbul sahipsiz

İstanbul'da dün yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Yollar göle döndü, trafik kilitlendi, araçlar mahsur kaldı. Unkapanı'nda ise bir vatandaş hayatını kaybetti. Tüm gün boyunca ortalıkta görünmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ise yine tatilde olduğu ortaya çıktı. Seçilmesinin ardından "İstanbul'un kaybedecek 1 dakikası bile yok" diyen İmamoğlu, koltuğunda henüz ikinci ayını doldurmadan ikinci kez tatile çıkmış oldu. İmamoğlu'nun 6 günlük yıllık izne ayrıldığına ilişkin belge de sosyal medyada paylaşıldı. İmamoğlu'nun vekaletini verdiği İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu, izni doğrulayarak "Başkana ulaşma imkanım olmadı, Yarın (bugün) sabah burada olacak" dedi. Meteoroloji ve yetkili kurumların günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen gerekli önlemleri almayan, üstelik tatile çıkan Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine tepki yağdı. Vatandaşlar "CHP zihniyeti geldi İstanbul sahipsiz kaldı" yorumunda bulundu. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy su basan Kapalıçarşı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çarşının yenilenen çatısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, çatıdan herhangi bir sızma olmadığını, testi başarıyla geçtiğini belirtti. Sağanak yağışın bilançosu ise megakente şöyle oldu:

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Tramvay hatlarındaki seferler bir süre durduruldu.

Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten bir ceset çıktı.

Üsküdar sahilinde adeta denizle kara birleşti. Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü.

Kapalıçarşı'da dükkanlar sular altında kaldı. Eminönü'nde çarşının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı.

Bazı araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin yardımına dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti.

Kurbağalıdere taştı. Bazı tekneler sürüklenirken bir tekne battı. Kurbağalıdere'nin taşması sonucu Ataşehir'deki sera ve bahçeler de sular altında kaldı.

FELAKETTEN İBB YÖNETİMİ SORUMLU

İstanbul'un sağanak yağışa teslim olması, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetime tepki yarattı. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kentte meydana gelen sel felaketinin sorumlusunun İBB yönetimi olduğunu kaydetti. Göksu, "Ortaya çıkan bu görüntü İstanbul'un altyapısı ile değil, kent yönetimi ile alakalı bir sorundur. Meteoroloji ve yetkili kurumlar günler öncesinden yağış uyarısında bulundu. Bunlar için gerekli tedbirler alınmış olsaydı bu tür bir sorunla karşılaşılmayacaktı. Bu durum CHP zihniyetinin kent yönetiminde nasıl bir icraatta bulunacağına yönelik bir izlenim teşkil etmektedir" ifadesini kullandı. Göksu bir ay içinde ikinci kez izne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ise "Başkanın tatilde olduğunu bilmiyorum. Eğer tatildeyse kendisine iyi tatiller diliyorum" dedi.

AĞAÇLARI TIRTIL BASTI

İstanbul'da yeşil alanlar sulama yapılmadığı için kurudu. Kadıköy'ü istila eden tırtıllar ise vatandaşı canından bezdirdi. Parklarda ağaçları saran tırtıllar evlere de girmeye başladı. Kadıköylüler duruma çözüm bulunması için hemen her gün belediyeye şikayet yağdırırken, belediye yetkilileri ise diğer canlıların zarar görmemesi için düşük dereceli ilaçlama yapıldığını belirtti. Öte yandan, sahil ve metro çıkışlarındaki yeşil alanlarda da sulama yapılmadığı için çimler kurudu. Bu duruma da tepki gösteren vatandşalar, 'Belediye artık çalışmaya başlasa' şeklinde yorumlarda bulundu.