Hollywood’un efsanesi kanser kurbanı

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ABDsinemasında bir yıldız daha yaşamını yitirdi. 1969 yılında çekilen kült Easy Rider filminin prodüktörü, yazarı ve oyuncusu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre Fonda'nın ailesi, ünlü oyuncunun akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı. Peter Fonda'nın Dennis Hopper ve Jack Nicholson ile birlikte oynadığı Easy Rider, kült bir klasik film haline dönüşmüş ve En İyi Senaryo Dalında Oscar adaylığı getirmişti. Fonda ilk Oscar adaylığından yaklaşık 30 yıl sonra, 1997'de Ulee's Gold filmindeki rolüyle en iyi aktör kategorisinde tekrar Oscar adayı olmuştu. Fonda son yıllarını çevre mücadelesi içinde geçirmiş ve 2012'de BP'nin Meksika Körfezi'nde etrafa büyük miktarda petrol saçılmasına yol açan kazasını anlatan The Big Fix adlı bir filmin prodüktörlüğünü yapmıştı.