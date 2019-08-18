Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza

Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza Tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınması konusunda yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, çevirdikleri kamyonetin kasasından 23 kişi çıkınca adeta şok geçirdi. Kamyonetin üzerinde yazan "canlı hayvan taşıma aracı" yazısı da dikkati çekti. İşçileri kamyonetin kasasından indiren ekipler, kamyoneti trafikten men ederek sürücüsüne unutamayacağı bir ceza yazdı.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 19:05