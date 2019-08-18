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Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza

Tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınması konusunda yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, çevirdikleri kamyonetin kasasından 23 kişi çıkınca adeta şok geçirdi. Kamyonetin üzerinde yazan "canlı hayvan taşıma aracı" yazısı da dikkati çekti. İşçileri kamyonetin kasasından indiren ekipler, kamyoneti trafikten men ederek sürücüsüne unutamayacağı bir ceza yazdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 19:05
Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınmasına ilişkin denetimde, kasasında 23 kişi taşıyan kamyonet sürücüsüne işlem yaptı.

Irlamaz Mahallesi'ndeki uygulamada, bir kamyoneti durduran ekipler, kamyonet kasasında 23 tarım işçisinin taşındığını belirledi.

İşçileri kamyonetin kasasından indiren ekipler, kamyoneti trafikten men ederek sürücüsüne 4 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin üzerinde yazan "canlı hayvan taşıma aracı" yazısı da dikkati çekti.

Jandarma ekipleri, tarım işçilerini de can güvenlikleri açısından uyardı.

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Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza
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