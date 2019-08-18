Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2019 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman? Diyanet takvimi!

İslam aleminin heyecanla beklediği Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz tarafından 'Allah'ın ayı' olarak bilinen bu ayda nitekim aşure günü de büyük önem arz ediyor. Aşure, (Aşura) Arapça'da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Bu mübarek ayda sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2019 Diyanet Muharrem ayı ve aşure günü tarihi hangi gün? İşte detaylar…

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

On binlerce vatandaşın merakla beklediği Muharrem ayına kısa süre kaldı. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir.

2019 Muharrem ayı 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü ise 9 Eylül Pazartesi günü idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Ancak yine Hicri 61 yılının Aşure Gününde (10 Ekim 680) Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte Irak Kerbela'da şehit edildi. Bu olay her yıl İslam Dünyasında hüzünle anılmaktadır.