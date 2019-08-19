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’ndeki kaza trafiği kilitledi

İstanbul'da Anadolu-Avrupa yönünde seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka bir araca çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 15:42
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza trafiği kilitledi

Kaza saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir eden otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir eden başka bir otomobile çarptı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Anadolu-Avrupa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin kazaya karışan otomobili kaldırması sonucu trafik normale döndü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza trafiği kilitledi
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