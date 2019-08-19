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Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı

'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen kardeşlerden biri öldü, ikisi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çil'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Dörtyol Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 10:05
Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesinden topladıkları incir ve üzümleri Dörtyol ilçesine satmak için amcası Ayhan Çil'in kullandığı 31 N 8818 plakalı hafif ticari araç ile yolculuk eden Ayşegül (12), Sevinç (23) ve Ülkü Çil (16) kardeşler, İskenderun'un Denizciler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinin ardından savrulan araçtan düştüler.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Kazanın haber verilmesi üzerine yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.
Kardeşlerden Ayşegül Çil, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, iki kardeşin tedavileri sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çil'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Dörtyol Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı
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