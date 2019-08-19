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Bakan Pakdemirli, 'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:58
Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere havalandı. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle denetledi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz. Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor " dedi.

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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi
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