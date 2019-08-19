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madalyalı mahalle!

Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi, 1937 yılında 2. Ordu Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Ege Manevraları kapsamında Türk askerlerine ev sahipliği yaptı. Bu sırada orduya gösterilen ilgiden dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından madalya ile onurlandırıldı. Köylü, Ata yadigarı onur madalyasına 82 yıldır gözü gibi bakıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 11:25
Burası madalyalı mahalle!

Aydın'da 1937 yılında 'Ege Manevraları' adıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikata Gazi Mustafa Kemal Atatürk de katıldı, birlikleri denetleyip, halkla bir araya geldi. Tatbikat sırasında Germencik ilçesine bağlı Dereköy'ü ziyaret etti. Atatürk, halkın askerlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle köye onur madalyası verdi. 1937 yılında henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, mahalle muhtarlığında tam 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla korunuyor.

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Burası madalyalı mahalle!
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