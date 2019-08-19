Burası madalyalı mahalle!

Aydın'da 1937 yılında 'Ege Manevraları' adıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikata Gazi Mustafa Kemal Atatürk de katıldı, birlikleri denetleyip, halkla bir araya geldi. Tatbikat sırasında Germencik ilçesine bağlı Dereköy'ü ziyaret etti. Atatürk, halkın askerlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle köye onur madalyası verdi. 1937 yılında henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, mahalle muhtarlığında tam 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla korunuyor.