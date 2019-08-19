Çocuklarını kurtarmak isterken boğuldular

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban (13), serinlemek için göle girdi. Ancak, bir süre sonra suda çırpınmaya başladılar. Durumu fark eden çocuklarının anneleri Elif Çoban (50) ve Sıdıka Beden (38) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, 2 kız ile Elif Çoban'ı kurtarmayı başardı. Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım ise sulara gömüldü. Dalgıç polisler, bir saatlik çalışmayla 2 kadının cesedine ulaştı. Baygın halde sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Eskişehir'den doğa yürüyüşü için önceki gün Bilecik'e gelen, Mağara Araştırma Derneği üyesi, 2'si kadın 5 kişi, Yenipazar'daki Harmankaya Kanyonu'na girdi. 3 kilometre yürüyerek, kanyonuna sonuna gelen grup, sağanak nedeniyle mola verip, küçük bir mağaraya sığındı. Yağmurun etkisini kaybedince yeniden yola çıkan grup, bu sırada gelen sele kapılarak farklı yerlere savruldu. Kanyondan çıkarak 5 km yürüyüp Harmanköy'e giden Serpil Koç'un yardım istemesiyle olay yerine gelen köylüler, Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı. Sele kapılıp kaybolan Ekrem Öztürk cesedi ise kaybolduğu yerden 500 metre aşağıda bulundu.Bartın'da İlyas Özgüç'ün kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp Kışla Barajı'na uçtu. Baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, oğulları İlyas Özgüç ve İsmail Özgüç ile damadı Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Bingöl'de Murat Nehri kıyısında piknik yapan İbrahim Aleci ve bacanağı Emrullah Görgüze, serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapıldı. Emrullah Görgüz taşlara tutunarak kendisini kıyıya atmayı başarırken, suda kaybolan İbrahim Aleci'nin cesedi, 2 km aşağıda bulundu. Adana'da Ege Bağatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına giren ve sudan kaybolan Melih Fırat Kayar'ın (23), cesedi bulundu.SABAH