Yıllardır hizmet veren e devlet sistemine giriş yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. Son zamanlarda oldukça rağbet gören e devlet giriş ekranından birçok bakanlığın sisteminde işlem yapma hakkına sahip oluyoruz. Peki E devlet giriş nasıl yapılır? e- Devlet şifresi nasıl alınır?

E DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş, www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye girildikten sonra beş farklı giriş seçeneği sunulur. Bu giriş seçeneklerini e-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-imza oluşturur. Giriş seçenekleri arasında en çok kullanılan e-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir. e-Devlet şifresi ile giriş için şifreniz yoksa PTT şubelerinden e-Devlet şifresi talebinde bulunabilirsiniz. e-Devlet şifresi, PTT şubesi tarafından kapalı zarf içerisinde ve 2 Türk Lirası ücret karşılığında size verilir. e-Devlet şifresi, sistemde bulunan kişisel bilgilere erişim için imkan sağladığı için güvenlik amaçlı olarak başkaları ile paylaşılmaması gereklidir.

e-Devlet şifresi alındıktan sonra www.turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Buradan T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ilgili yerlere yazılarak e-Devlet sistemine giriş yapılmış olur.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

e-Devlet şifresi unutulduğunda sistem üzerinden yeni bir şifre oluşturulabilir. Yeni şifre oluşturulabilmesi için, daha önce sisteme giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse de PTT şubesine giderek yeni bir şifre alımı yapılabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

PTT şubeleri tarafından verilen e-Devlet şifreleri, akılda tutulması konusunda zor olabilir. Daha akılda kalıcı bir şifre oluşturabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra internet sitesinin sağ üst tarafında yer alan bölümden ''Benim Sayfam'' butonuna tıklanır. Açılan sayfadan ''Şifre ve Güvenlik Ayarlarım'' bağlantısına girilerek, buradan gerekli şifre değişikliği işlemleri gerçekleştirilebilir.