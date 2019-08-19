Haberler Yaşam Haberleri Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde bulduğu pet şişelerde ise metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:55