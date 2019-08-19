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Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde bulduğu pet şişelerde ise metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:55
Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

Olay, dün 14:30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede ortaya çıktı. İddiaya göre, Gökhan K. bir gece önce kaçak yollarla edindiği alkol şişelerini alıp eve geldi. Kendi odasına giren Gökhan K. aldığı alkolü içip uyudu.

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Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi
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