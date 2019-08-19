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sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste sorgulama! - Son dakika haberler

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana, Milli Piyango çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 19.8.2019 19:49
Milli Piyango 19 Ağustos sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste sorgulama! - Son dakika haberler

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 19 Ağustos 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Ağustos ayının ikinci büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MPİ SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

19 Ağustos Milli Piyango çekilişi bu akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango 19 Ağustos sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste sorgulama! - Son dakika haberler
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