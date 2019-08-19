Milyonluk soygunda bir kişi daha yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çalanlardan Mehmet Emin Gergersoy'un, İstanbul'da saklandığı belirlendi. Yapılan takipte Mahmut Ç. ismine sahte kimlik düzenlediği tespit edilen zanlı, kaldığı eve düzenlenen baskınla yakalanarak Adana'ya getirildi. İki ay önce gerçekleşen soygundan sonra yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Burak Ekinci'yle birlikte 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Tek firari zanlı Mahmut Bozdoğan aranıyor.