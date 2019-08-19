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On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ağustos 2019 Pazartesi MPİ ile Sonuçları

Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü noter huzurunda çekilecek olan sonuçlar için heyecan dorukta. Binlerce vatandaş için umut kapısı sayılan çekilişin 889.’su bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta çekilişinde 3 bilen kişi büyük bir miktarın da sahibi olmuştu. Buna göre; On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ağustos MPİ ile sonuçları..

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:27
On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ağustos 2019 Pazartesi MPİ ile On Numara Çekiliş Sonuçları

Her hafta Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenler için oldukça heyecan verici olan On Numara'da geçtiğimiz hafta 888. çekilişte 10 bilen 3 kişi 84.973,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Buna göre; On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ağustos Pazartesi MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? 19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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