Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı çocuk öldü

BUGÜN NELER OLDU

Küçük çocuğun kazadan dakikalar önce annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürüdüğü, kazanın ardından da çevredekilerin yardıma koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten evlerine dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun'un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, otobüs sürücüsü Ünal Yılmaz gözaltına alındı.Sürücünün ifadesinde çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.Yiğit Emir Berksun, bugün Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden gözü yaşlı baba Fatih Berksun, yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı.Öte yandan Yiğit Emir Berksun'un kazadan dakikalar önce annesi ve kardeşiyle birlikte kaldırımda yürdüğü anlara ait görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yiğit Emir'in annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürüdükleri, kazanın meydana gelmesiyle de çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.