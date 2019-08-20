30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos tarihinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar arama motorlarında "30 Ağustos tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli günde Türkiye'nin her yerinde kutlamalar yapılacak. Hazırlıkların şimdiden başladığı Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığını merak edenler için 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte detaylar..

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE GELİYOR? TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Cuma günü tatil olacak.

BANKALAR ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos'ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.