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72 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

'nın Birecik ilçesinde, Abdulkadir Çetinkaya (72), 8 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 17:20
72 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı kırsal Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Çetinkaya, iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna, evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları, eve gelip, Çetinkaya ile yalnız olduğunu gördü. Çocuğun istismar olayını anlatması üzerine komşular, jandarmaya haber verdi.

LİNÇTEN EKİPLER KURTARDI

İhbarla gelen ekipler, gözaltına aldıkları Çetinkaya'yı, öfkeli mahallelinin arasından güçlükle araca bindirdi. Jandarmada sorgulanan Çetinkaya, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Abdulkadir Çetinkaya, çıkarıldığı Birecik Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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72 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
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