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'da vahşet: 1 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

'nın Patnos ilçesinde, Emine Nuyan (35), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurularak, yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 14:50
Ağrı'da vahşet: 1 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

Olay, saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 mermi isabet eden Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Ağrı'da vahşet: 1 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü
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