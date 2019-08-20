Alkol neden zararlı? Alkolün zararları nelerdir?

Alkol özellikle düşünme kabiliyetini zedeleyen kişinin sosyal çevresinden uzaklaşmasına neden olan bir maddedir. Genellikle psikolojik açıdan problemleri olan kişilerin yöneldiği bu kötü alışkanlığın zararlı olduğu herkes tarafından bilinir. İradeyi zayıflatır ve kişi uyuşturucu maddelere açık hâle gelir. Uyuşturucu kullananların yüzde 57'si alkol kullanmaktadır. Peki Alkolün insan vücuduna nasıl zararları var? Alkol neden zararlıdır?

ALKOLÜN ZARARLARI NELERDİR?

Alkol kalpte ritim bozukluğuna, damar kireçlenmesine ve kalp yetersizliğine sebep olur.

Alkol kullanımı erkek ve kadında üreme sisteminde bozukluklara yol açar, anne karnındaki bebekte fetal alkol sendromuna sebep olarak bebeğin beyin ve kalp gelişimine zarar verir.

Alkol damarlarda genişleyemeye ve cilde daha fazla kan gelmesine bağlı kalıcı kızarıklığa ve şişkinliklere yol açar.

Alkol beyinden göze giden görme sinirlerini tesiri altına alır, göz bebeğinde sararma, uyuşmaya sebep olur, görme bozuklukları ile körelmeye kadar varır.

Her yıl 3,5 milyon insan alkole bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Alkol tüm dünyada önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir. Alkolden doğan maddi zarar alkolden elde edilen gelirden çok daha fazladır. Eğitimde başarısızlık, suça eğilim, alkole bağlı sağlık problemleri alkol kullanımıyla doğru orantılı olarak artar.

Alkollüyken Araç Kullanımı

Alkol kandaki oksijen oranını azaltır. Yeterince oksijen alamayan beyin, fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Alkolün etkisiyle korkunun azalması ve kendine güvenin artması sonucu sürücü risk alma eğilimine girer ve kaza yapma olasılığı artar. Kişi normal hayatında kurallara uyan biri olsa bile, alkolün etkisi altındayken bu durum değişebilir. Kişinin denge, görme, işitme gibi beyinsel fonksiyonların azalması sonucu kas kontrolü ve dikkat azalır. Önüne aniden bir canlının veya bir aracın çıkması hâlinde sürücünün tepki gösterme süresi uzar. Bu da kaza yapma ihtimalini artırır.