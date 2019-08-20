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köpeklerine eziyete işlem

'ın ilçesinde 2 Kangal köpeğini traktörün arkasına iple bağlayıp koşturan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 22:34
Kangal köpeklerine eziyete işlem

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal'ın Külekli köyü mevkisinde 58 ED 716 plakalı traktör arkasına bağlı şekilde koşturulan 2 Kangal cinsi köpek olduğu ve hayvanlara eziyet edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, söz konusu traktörü Külekli köyünde oturan M.A'nın (43) kullandığını tespit etti.

Jandarma ekipleri şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca işlem yaptı.

Açıklamada, "Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür eder, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve benzeri hiçbir olaya müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine de yer verildi.

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Kangal köpeklerine eziyete işlem
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