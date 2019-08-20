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Karabağlar yürek yakıyor

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
Karabağlar yürek yakıyor
İzmır'de, önceki gün Karabağlar ilçesindeki ormanlıkta başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan yangın 500 hektarlık alanda devam ediyor. Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'ne, Menderes'in ise Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Gece boyunca çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün helikopterle yangın bölgesini inceledi. 500 hektarlık alanın parçalı bir şekilde zarar gördüğünü ve 4 evin kısmen yandığını belirten Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, bin 150 personelle müdahale ediyoruz" dedi.

MUĞLA'DA SABOTAJ ŞÜPHESİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 70 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın tamamen, 30 hektarlık alanda etkili olan Milas ilçesindeki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, iki yangında da kasıt olduğunu, yangına sebep olanların bir an önce bulunması gerektiğini açıkladı.
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Karabağlar yürek yakıyor
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