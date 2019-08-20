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Uyuşturucu kuryesi kadın, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

'da karnıa sardığı 1 kilo 560 gram eroini Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:48
Uyuşturucu kuryesi kadın, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali‎'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Bu sırada yolcular arasındaki S.A. adlı kadının hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı terminal binası içerisinde polis noktasına götürerek üst aramasını yaptı.

ÜZERİNE SARILI 1 KİLO 560 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, zanlının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu kuryesi kadın, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
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