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'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 06:59
Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şehler Düğün Salonu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle havaya ateş açıldı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği P.A. (20), F.A. (51), F.S. (14) ve S.Y. (28) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Düğünde bulunanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı
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