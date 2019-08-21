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Eski eşinin bıçakladığı kadının ölmeden önceki feryadı

'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan 'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 13:43
Eski eşinin bıçakladığı kadının ölmeden önceki feryadı

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Eski eşinin bıçakladığı kadının ölmeden önceki feryadı
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