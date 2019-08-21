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Köpeklerin saldırgınlaşma nedeni nedir?

Ülkemizde Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Tosa Inu ve cinsi köpek ırkının kanunla yasaklandığını söyleyen Veteriner Psikolog Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Türkiye'de üretimi, sahiplenilmesi ve satışı yasak olan bu ırklardan Pitbull cinsi köpekler, sahibine saldıracak en son hayvanlardan biri. Bu nedenle eğer köpek sahibine saldırdıysa orada kabahatli olan sahibidir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 12:09
Köpeklerin saldırgınlaşma nedeni nedir?

cinsi köpekler, saldırganlığı sebebiyle Türkiye'de yasaklanan 4 köpek ırkından bir tanesi. Bu köpeklerin, diğer ırklarından hiçbir farkı olmadığını dile Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Dünya Veteriner Hekimler Birliği, hiçbir hayvanın doğuştan saldırgan olmadığını çok net açıklar. Bu yüzden ırk yasaklamakla doğru bir sonuç almak mümkün değildir" dedi. Hayvan Koruma Kanunu'nda yapılan revize ile bu yasağın ortadan kalkabileceğini kaydeden Prof. Dr. Dodurka, köpeklere el konulmasının hiçbir fayda sağlamadığına, hatta ortamına hapsedilmelerinin onlar için en büyük eziyet olduğuna dikkat çekti.

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Köpeklerin saldırgınlaşma nedeni nedir?
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