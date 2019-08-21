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’da arazi tartışması kanlı bitti

’nun Gölköy ilçesinde 2 grup arasında arazi yüzünden çıkan kavganın büyümesi sonucu 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 23:09
Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti

Olay, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı.

Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sedye ile taşınan yaralılardan 1'isinin 'bu iş kan davası meselesi oldu' demesi ise dikkat çekti.

Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti
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