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Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı

'da, araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i polis, 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:25
Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartşma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

POLİSLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Polis ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı
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