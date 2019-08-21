Sukulent bitkisi nasıl yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır? Sukulent çoğaltma yöntemleri

Sukulent bitkisi de aynı kaktüs gibi çok fazla su sevmeyen bir türdür. Ancak çiçek bakımı bilindiği üzere sadece bitkiye su vermekle olmaz. Sukulent bitkisinin yaşayabilmesi için gerekli ortam sağlanmalıdır. İşte sukulent bitkisi için bakım önerileri…

SUKULENT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Sukulent, çok zor bulunmayan, ekimi zor olmayan bir çiçek türü olduğu için kolaylıkla ekip çoğaltabileceğiniz bir bitkidir. Sukulent bitkisi derin saksı gerektirmez bu tür bitkiler çok fazla kök yaymadığı için genel olarak ufak saksılara ekilir. Toprağını kontrol ederek yılda bir değişiklik yapmanız yeterli olacaktır.Bu tür bitkiler gün ışığını sever ve güneş alan yerlerde büyüyebilirler. Sukulent, kendi gövdesinde biriktirdiği su ile 15-20 gün sulanmasa da yaşayabilir.

Bakımı da oldukça kolay olan bu bitki toprakta yetişir ve toprağının sürekli nemli olması gerekmektedir. Sukulent bakımı kadar çoğaltılması da son derece kolaydır. Kökleri çok çabuk toprağa karıştığı için zorlanmadan çoğaltmak mümkündür.

Gereksiz ve aşırı sulanmamalıdır. Kış aylarında 2 haftada bir kez sulanırken yaz aylarında sulama sıklığı hafta bir olmalıdır. Yer aldıkları ortamdaki radyasyonu emebilecek etki göstermeye başlarlar. Bu sebeple, radyasyon önleyici özelliklerinden dolayı sukulentler pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir