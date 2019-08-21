Sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İzmir su kesintisi (İZSU saat verdi)

İZSU İzmir'in birçok bölgesinde 5 saati aşan su kesintisi olacağını duyurdu. 21 Ağustos İzmir su kesintisine karşı vatandaşlar uyarıldı. On binlerce vatandaş internetten '' İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi bölgelerde su kesintisi olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZMİR SU KESİNTİSİ

ÇİĞLİ İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Çiğli İlçesinin; Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

BAYRAKLI İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; Soğukkuyu Mahallesine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

KARŞIYAKA

21.08.2019 Çarşamba günü 03:00 ile 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 22.08.2019 Perşembe günü 07:00 ile 15:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.

BORNOVA İLÇESİ

21.08.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 23.08.2019 Cuma günü 01:00 saatleri arası 28 saat süreyle;

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik Mahallelerine su verilemeyecektir.

NOT: Bu bölgeye 23.08.2019 Cuma günü 01:00 ile 09:00 saatleri arasında 8 saat süreyle su verilecektir.