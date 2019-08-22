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’da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu

’nın Patnos ilçesinde yaklaşık beş gündür kayıp olan 21 yaşındaki ’nın cansız bedenine ulaşıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:44
Ağrı’da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu

Dün akşam saatlerinde Patnos barajında balık avlayan balıkçılar tarafından bulunan gencin cansız bedeni İlçe Jandarma ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Patnos barajında balık avlayan balıkçılar barajda su da gördükleri erkek cesedini 156 jandarma ihbar hattını arayıp bilgi vermeleri üzerine olay yerine giden Patnos ilçe jandarma komutanlığı ekipleri sudan çıkardıkları cesedi Patnos Devlet Hastanesi morguna getirdiler. Yapılan incelemede bulunan cesedin yaklaşık beş gündür kayıp olan Mahkum Kaya'ya ait olduğu akrabaları tarafından da teşhis edildikten sonra otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Ağrı’da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
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