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’da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi

’da gasp suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı cezaevine gönderilirken adliyede olan annesi, ‘Beni de götürsünler’ diye bağırdı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 09:47
Bartın’da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon gasbı olayına karıştığı tespit edilen H.S'nin (27) yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları takip sonucu şahsın aracı ile hareket halinde olduğunu belirledi. H.S, kullandığı araçta yakalanarak gözaltına alındı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: BENİ DE GÖTÜRSÜNLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkemenin ardından cezaevine gönderilmek istendiği sırada adliyede olan annesi, 'Beni de götürsünler' diye bağırarak karara tepki gösterdi.

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Bartın’da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi sinir krizi geçirdi
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