Bartın'da geçtiğimiz günlerde yaşı küçük bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlenmiş, şikayet sonrası Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı.
Çocuğa istismar yanına kalmadı! Bartın Asayişi peşine düştü, tutuklandı
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin 1984 doğumlu E.O. olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu E.O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli buradaki sorgusu ardından hakimliğe sevk edildi. Şüpheli hakimlikteki işlemleri sonrası atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.