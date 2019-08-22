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Çocuğa istismar yanına kalmadı! Asayişi peşine düştü, tutuklandı

ekiplerince geçtiğimiz günlerde yaşı küçük bir mağdura yönelik ‘Cinsel istismar’ suçunu işleyen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 15:29
Çocuğa istismar yanına kalmadı! Bartın Asayişi peşine düştü, tutuklandı

Bartın'da geçtiğimiz günlerde yaşı küçük bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlenmiş, şikayet sonrası Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Çocuğa istismar yanına kalmadı! Bartın Asayişi peşine düştü, tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin 1984 doğumlu E.O. olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu E.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen şüpheli buradaki sorgusu ardından hakimliğe sevk edildi. Şüpheli hakimlikteki işlemleri sonrası atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çocuğa istismar yanına kalmadı! Bartın Asayişi peşine düştü, tutuklandı
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